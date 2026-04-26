Россияне скупают 30-летние Mercedes и BMW, за которые не надо платить утильбор

Этой весной в 1,5 раза в РФ вырос спрос на машины старше 30 лет. Россияне скупают старые Mercedes, BMW и Porsche из Европы, за которые не надо платить утильбор, сообщает SHOT .

Топ иномарок возглавляют легендарный «волчок» — Mercedes-Benz E500 W124, а еще роскошный седан W126. Привезти эти авто в РФ стоит в среднем от 5 до 10 млн рублей. На втором месте располагается Porsche 911, его чаще заказывают москвичи к лету. Под ключ иномарка обойдется покупателям от 10 до 30 млн рублей.

Еще в топ-3 входят классические баварские BMW, например, 730 и 750. В хорошем состоянии этих «немцев» можно приобрести за 5 млн рублей.

Также у россиян пользуются спросом «гелики», «шестисотые» и «альфа-ромео». Около 50% цены от этих авто занимает доставка и растаможка, зависящая от объема двигателя.

Глава компании — поставщика ретроавтомобилей рассказал, что одна из причин такого повышения спроса — экономия покупателей в стране на утильсборе. Кроме того, европейские бренды авто продолжают выпускать оригинальные запчасти под старые модели. Запчасти доставляют в РФ через дружественные государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.