Стрелявший на приеме у Трампа написал манифест, указав целями чиновников США

В социальных сетях 31-летний Коул Томас Аллен активно выступал против политики Трампа и христианства. Он принимал участие в акции протеста под лозунгом No Kings, направленной против действий республиканца, и был связан с группой The Wide Awakes.

Секретная служба США допросила сестру Аллена. По ее словам, брат часто делал радикальные заявления и говорил о том, что хочет «что-то сделать», чтобы исправить мир. Также она заявила, что брат купил оружие и хранил его в доме своих родителей без их ведома. Он регулярно тренировался на стрельбищах.

Кроме того, Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал манифест Аллена и сказал, что стрелявший «ненавидит христиан».

Ранее сотрудники американской Секретной службы вывели главу государства Дональда Трампа с торжественного ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Стрелком оказался 31-летний фанат Камалы Харрис и демократов.

