Телеканал РУ.ТВ отметил 20-летие символическим запуском логотипа на орбиту

В рамках юбилейного года телеканал РУ.ТВ провел масштабный ребрендинг и впервые представил обновленный дизайн – не только на Земле, но и в космосе. 26 апреля в 1:22 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета‑носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34» с новым логотипом на русском языке, приуроченным к 20-летию канала, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

На протяжении 20 лет РУ.ТВ остается телеканалом, который звучит в унисон со всей Россией и объединяет в одном музыкальном пространстве артистов и зрителей из разных регионов. В рамках ребрендинга канал подчеркнул эту связь с аудиторией и культурным кодом страны на визуальном уровне, перейдя на русскоязычное написание названия.

«65 лет назад с космодрома Байконур стартовал корабль с Юрием Гагариным на борту. Сегодня это место вновь стало точкой старта – спустя десятилетия отсюда же телеканал РУ.ТВ запустил свой обновленный логотип, отмечая 20-летие канала и 15-летие премии. Это событие является началом нового этапа в истории телеканала и символом движения вперед – к новым форматам, проектам и формам диалога с аудиторией», – рассказал председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

В рамках Года единства народов России к запуску также приурочена акция «Голос Единства», реализованная телеканалом РУ.ТВ совместно с Роскосмосом при поддержке Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС. Проект объединил коллекцию из 89 популярных клипов – по числу регионов – в музыкальный ландшафт нашей страны. 26 апреля, в день старта ракеты, клипы были переданы на Международную космическую станцию.

В подборку вошли хиты, посвященные регионам России, песни исполнителей, представляющих культуры и традиции разных народов, и знаковые композиции, которые объединяют жителей нашей страны. Канал собрал клипы в единую программу длительностью около пяти часов. Полная версия размещена на сайте телеканала РУ.ТВ.

В этом году телеканал отмечает сразу две значимые даты, два юбилея: 20 лет каналу и 15 лет премии. XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ пройдет 21 мая на площадке «ВТБ Арены» и будет посвящена теме единства. Зрителей ждет масштабное шоу, вдохновленное идеей дружбы народов и силой музыки как языка, понятного всем.

В России живут десятки народов, сохраняются разные традиции и культурные коды, но именно русскоязычная музыка является общим пространством, близким миллионам людей. Многообразие регионов и национальностей найдет отражение в визуальной концепции шоу, сценических номерах и дресс-коде мероприятия.

Отдельное внимание будет уделено богатому наследию России. Балет и театр, литература и космос, народный эпос и сказочные сюжеты, фольклорные мотивы и музыкальные традиции разных регионов, великие достижения прошлого и настоящее, которым можно гордиться – эти знаковые образы станут источником вдохновения для отдельных номеров и дополнят программу премии.