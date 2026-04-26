«Я напился и я в хлам»: рэпера Ганвеста оштрафовали из-за массовых жалоб на песню

Правоохранительные органы проверят песню «Вика любит ПЭПЭ» рэп-исполнителя Руслана Гоминова, известного как Ганвест, после массовых жалоб граждан, сообщает 112 .

Статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с явным неуважением к обществу) предусматривает штраф от 50 до 100 тыс. рублей за распространение за распространение неприличной информации. В песне «Вика любит ПЭПЭ» множество намеков на сексуальное унижение поклонницы рэпера, например, фраза «подтираю ее рот деньгами».

По итогу проведенной правоохранителями проверки исполнителю назначили почти максимальный штраф.

В конце марта столичный суд оштрафовал скандального рэпера Ганвеста за песни, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.

