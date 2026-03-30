Московский суд наказал рэпера Ганвеста за оскорбительные песни

Суд в Москве оштрафовал скандального рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) за песни, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Постановление принято Таганским районным судом Москвы от 30 марта. Ганвеста признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность).

У правоохранителей появились претензии к одному из треков рэпера. Суд пришел к выводу, что в композиции Гоминов распространяет оскорбительную информацию.

В итоге рэперу назначили наказание в виде административного штрафа в размере 95 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что рэпер Ганвест введет цензуру в нескольких песнях после возбуждения на него административного дела о пропаганде наркотиков. Также он заявил, что хочет заниматься благотворительностью.

