Ганвест введет цензуру в 25 песнях после дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) планирует зацензурировать 25 песен. Также он начнет заниматься благотворительностью после того, как на него возбудили дело о пропаганде наркотиков, написал музыкант в своем Telegram-канале .

Гоминов отметил, что в ряде прошлых треков у него есть резкие формулировки. Некоторые из них можно расценивать неоднозначно.

Из-за этого Ганвест еще в декабре 2025 года решил переработать и зацензурировать 25 песен из старого каталога. Это необходимо, чтобы исключить спорные моменты и соответствовать требованиям законодательства РФ.

«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой», — добавил артист.

Ганвест отметил, что принимает моральную ответственность за слова и контент. Также он собирается сфокусироваться на социальных и благотворительных проектах.

17 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что Ганвеста могут привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело из-за пропаганды употребления наркотических веществ в некоторых композициях.

