сегодня в 20:06

Мизулина сообщила о возбуждении дела о пропаганде веществ на рэпера Ганвеста

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что известного рэпера Руслана Гоминова, выступающего под псевдонимом Ганвест, могут привлечь к ответственности за пропаганду запрещенных веществ.

«ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург возбудило дело об административном правонарушении в отношении исполнителя Ганвест в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что в настоящее время материалы переданы на экспертизу, административное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что эпатажный рэп-исполнитель Ганвест отказывается выступать без успокоительных таблеток. За свои концерты музыкант просит 1,5 млн рублей.

