«Втфа!»: Ганвест отказывается выступать без десятка успокоительных таблеток

Эпатажный рэп-исполнитель Руслан Гоминов, известный под псевдонимом Ганвест, отказывается выступать без успокоительных таблеток. При этом концерты музыканта, за которые он просит 1,5 млн рублей, расписаны до конца февраля, сообщает SHOT .

С начала января интерес к Ганвесту значительно возрос. Чтобы лично насладиться его хитами и услышать знаменитую «пэпэ шнейне втфа», необходимо выполнить специфические требования райдера. В нем отсутствуют атрибуты рэперской роскоши, однако есть несколько необычных условий.

Среди требований Ганвеста: десять таблеток для стабилизации нервной системы, бутылка белого полусухого вина стоимостью 1,5 тыс. рублей, а также жвачка и дезодорант «с ароматом ночной охоты, страсти и приключений».

У музыканта имеются небольшие проблемы со здоровьем: гастрит, язва и другие болячки ЖКТ. В связи с этим Гоминову необходимо оформить страховку на весь период пребывания. Встреча в аэропорту должна быть официальной: с табличкой «пэпэ шнейне, Руслан Владимирович».

О новом меме «пепе, шнейне, втфа», который заполонил просторы интернета, и о том, кто такой Ганвест, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.