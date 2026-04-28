Когнитивный диссонанс: как убедить себя уснуть, если все плохо

Врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева сообщила РИАМО, что для засыпания можно использовать техники парадоксальной интенции.

Если старый способ убаюкать себя, считая овец перед сном, не работает, то можно пойти от обратного, уверена специалист.

«Попытка контролировать процесс засыпания таким образом активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, мешая переходу в сон. Лучше использовать техники парадоксальной интенции: „Я буду лежать с открытыми глазами и стараться НЕ спать“ или когнитивное перемешивание — представлять случайные нейтральные образы, чтобы обмануть бдительность мозга», — говорит Прокофьева.

Ранее детский невролог рассказала РИАМО, что постоянные пробуждения, ночная активность и сбитый режим иногда становятся ранними сигналами расстройства аутистического спектра у ребенка.

