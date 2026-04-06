Не вампир, но аутист: почему ребенок не спит по ночам?

Постоянные пробуждения, ночная активность и сбитый режим иногда становятся ранними сигналами расстройства аутистического спектра — еще до проблем с речью и общением, сообщила РИАМО детский невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

«Нарушения сна часто встречаются у детей раннего возраста. Иногда проблемы со сном могут быть одним из ранних сигналов расстройства аутистического спектра. Особенности сна могут появляться задолго до того, как становятся очевидными проблемы с коммуникацией и речью», — сказала Бутенко.

Она добавила, что один из настораживающих признаков — постоянные трудности с засыпанием и частые ночные пробуждения.

«Ребенок может долго не засыпать, просыпаться несколько раз за ночь, спать беспокойно или рано просыпаться. Родители часто отмечают, что ребенок может бодрствовать ночью, играть, ходить по комнате и не испытывать выраженной потребности во сне», — рассказала врач.

Бутенко отметила, что у некоторых детей сокращена продолжительность ночного сна — 5–6 часов, при этом утром ребенок может выглядеть активным. Также бывает нарушение режима: ребенок засыпает поздно, путает день и ночь, сон становится нерегулярным. Это связано с нарушением механизмов регуляции сна, в том числе выработки мелатонина.

«При этом важно понимать, что сами по себе проблемы со сном не означают аутизм. Они часто встречаются и у здоровых детей. Настораживает сочетание с другими признаками: ребенок плохо смотрит в глаза, не откликается на имя, мало интересуется общением, не использует жесты, поздно начинает говорить», — уточнила специалист.

