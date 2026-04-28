С артиста Pharaoh взыскивают почти 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков

С Pharaoh взыскивают штраф в размере 80 тыс рублей за пропаганду наркотиков

Приставы начали принудительно взыскивать с рэп-исполнителя Pharaoh (Глеба Голубина) штраф в размере 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Его выписали еще 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и документов.

Тогда рассматривалось дело о публикации в Сети четырех треков. В их текстах, по версии следствия, пропагандировалось употребление «запрещенки».

Постановление о назначении наказания начало работать 24 марта. Но рэпер не погасил штраф своевременно. 16 апреля был выдан исполнительный документ.

На основе этой бумаги 20 апреля против Pharaoh начали исполнительное производство. В рамках него взыщут 80 тыс. рублей штрафа, как наказания по делам об АП. Он связан с пропагандой наркотиков, говорится в документах.

