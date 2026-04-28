Ни площадок, ни уборки: 77% россиян в ужасе от условий выгула собак

77% опрошенных оценили условия для выгула собак как плохие, отметив полное отсутствие площадок и огороженных мест рядом с домом, сообщили РИАМО в компании «Сити21».

Результаты опроса показали высокий уровень неудовлетворенности россиян инфраструктурой для питомцев. Лишь 13% назвали ситуацию приемлемой — в их дворах по крайней мере есть огороженный газон. И только 10% россиян поставили оценку «отлично»: у них есть доступ к оборудованным площадкам с тренажерами и навесами в шаговой доступности.

Самой частой проблемой (28%) оказалось то, что владельцы не убирают за своими питомцами. На втором месте (27%) — крупные собаки, которые гуляют без намордников. Каждый пятый житель выразил негативное отношение к появлению собак на детских площадках. Четверть респондентов заявила, что из перечисленного их ничего не расстраивает — в домах, где они проживают, царит культура добрососедства.

По вопросу идеального двора для собак мнения жителей разделились. 36% считают, что достаточно просто огороженной территории для выгула. 30% полагают, что специальные площадки не нужны — главное, чтобы были урны и пакеты для уборки. По 17% набрали варианты «необходимы две площадки: для маленьких и для крупных пород» и «необходима одна большая площадка с тренажерами».

