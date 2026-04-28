На Савеловском направлении МЖД произошел сбой, людей пересаживают в автобусы

сегодня в 08:46

Последствия исторического снегопада продолжают бить по транспортной системе Подмосковья утром 28 апреля. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети на Савеловском направлении МЖД произошел сбой на отдельном участке.

Где все встало?

Движение поездов на участке Лебзино — Талдом временно приостановлено.

Укороченный маршрут: поезда в сторону Савелова теперь следуют по сокращенному пути — только до станции Дмитров.

Автобусы вместо поездов: чтобы люди не застряли на заметенных платформах, назначены компенсационные автобусы на участке Савелово — Дмитров. Они также делают остановку на станции Талдом.

На место ЧП оперативно направлены аварийные бригады железнодорожников для восстановления напряжения. МЖД приносит извинения пассажирам и делает все возможное для стабилизации графика.

Хорошие новости: ситуация не влияет на движение электричек по МЦД-1 — там поезда идут по расписанию.

Эхо рекорда

Коллапс стал следствием аномалии 27 апреля, когда в регионе местами выпало больше месячной нормы осадков, как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 28 апреля Московский регион останется во власти снежного циклона.

