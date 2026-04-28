Летние отравления: как не загреметь в больницу после шашлыков и уличной еды
Фото - © © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Тепло, грязные руки, нарушение хранения — причины 90% всех отравлений. Тот самый шашлык из проверенного магазина может отправить в больницу быстрее, чем сомнительная шаурма. Все дело в деталях, которые, к сожалению, большинство игнорирует, рассказала РИАМО международный нутрициолог, биохакер, фитнес-тренер, реабилитолог Валерия Лучшева.
«За 10 лет практики я ни разу не видела отравления от свежего мяса, которое только что сняли с огня. Зато видела десятки случаев после пикников, уличных палаток и кулинарий „как дома“. Летом кишечные инфекции летят вверх не случайно. И проблема чаще всего не в самих продуктах», — отметила Лучшева.
Бактериям плевать на запах и цвет
При 25-30 градусах сальмонелла, золотистый стафилококк и кишечная палочка размножаются со скоростью одна колония в 20-30 минут. Через 4 часа в мясе, которое спокойно лежало в маринаде на столе, бактерий уже миллионы. Запах порчи появляется, когда их миллиарды. Так что «нормальный запах» — не гарантия.
«Однажды ко мне пришла семья из четырех человек с одинаковой температурой и рвотой после пикника. Мясо купили дорогое, мариновали в йогурте (идеальная среда для бактерий, кстати), жарили мясо хорошо. Но 5 часов в багажнике на солнце сделали свое дело. Именно на это я рекомендую обращать внимание отдыхающих, ориентироваться на то, сколько времени вы будете в пути, лучше уж тогда взять мясо и замариновать его на месте, если ехать больше двух часов», — рассказала нутрициолог.
Шашлык: опасный компаньон ваших выходных
Специалист часто слышит фразу: «Я всегда так делаю и ничего». По ее мнению, человеку везет, но до поры до времени. Лучшева перечислила главные зоны риска.
1. Хранение до готовки. Люди покупают мясо утром, едут на дачу 3 часа, потом гуляют, потом начинают жарить. Мясо все это время в тепле. Даже в маринаде. Уксус и лимонная кислота не дезинфицируют, они только смягчают волокна и маскируют первые признаки порчи.
2. Прожарка. Розовый сок внутри — красиво, но рискованно. Для свинины, курицы и шашлыка из фарша (люля) розовый цвет — это не medium rare, а приглашение для сальмонеллы. Полная прожарка — правило, а не рекомендация.
3. Грязные руки и доски. Один нож: сначала сырое мясо, потом помидоры в салат — и вечером вы с температурой. Это классика.
Как правильно выбрать шаурму
При покупке важно учитывать три нюанса.
1. Вертел. Мясо должно срезаться и сразу уходить. Если кусок торчит и греется часами — риск высокий.
2. Соусы. Майонез, сметана, чесночный при комнатной температуре через 2-3 часа превращаются в питательный бульон для бактерий.
3. Овощи. Порезанные помидоры и огурцы, если они не в холодильнике, — еще один фактор.
«Я не демонизирую уличную еду. В хороших точках с оборачиваемостью и холодильником — это безопасно. Но проверить это на глаз почти невозможно. Поэтому летом — нет, спасибо», — высказалась эксперт.
Кулинария у дома: ложное чувство безопасности
«Здесь готовят как дома» — такую фразу нутрициолог часто слышит о любимых кулинариях. При покупке еды нужно обращать внимание на важные моменты.
1. Как стоят салаты. Оливье с майонезом при 24 градусах через 3 часа уже под вопросом. Если витрина не закрывается или холодильник старый — проходите мимо.
2. Срок годности. Даже если не истек, но продукт выглядит «уставшим» (подсохший край у запеканки, водянистый соус) — не берите. Это признаки повторного разогрева или нарушения цепи холода.
3. Что в составе. Рыбные блюда, кремовые десерты, салаты с яйцом и майонезом — тройка лидеров по летним отравлениям.
Как понять, что продукт уже опасен
«Запах и плесень — это финал. До этого продукт может выглядеть идеально. Я советую клиентам четыре реальных маркера», — заявила эксперт.
1. Продукт провел в тепле больше 2 часов (в сумме за день).
2. Вы не видите холодильника или он явно не тянет (температура внутри выше 6 градусов).
3. Точка грязновата визуально — руки продавца, пол, разделочная поверхность.
4. Еда приготовлена заранее и лежит на витрине непонятно сколько.
Если хотя бы два пункта «да» — не берите.
Три правила, которые реально работают
— Правило первое. Купили мясо на шашлык — домой и сразу в холодильник. Мариновать — тоже в холоде. До момента жарки мясо не должно быть в тепле дольше 30-40 минут.
— Правило второе. Жарить до полной готовности. Розовый цвет — не для уличного мяса в 30-градусную жару.
— Правило третье. Отдельная доска и нож для сырого мяса. И никаких «я быстро сполоснул».
— Бонус — правило: не брать еду с собой в машину на 3 часа, если нет сумки-холодильника. Даже пирожок с капустой через 4 часа в тепле — это лотерея.
Чего не стоит делать летом:
— Не покупать готовую еду в палатках без холодильника. Даже если очень хочется.
— Не оставлять приготовленную еду на столе дольше 1,5-2 часов — убирать в холодильник.
— Не есть майонезные салаты на пикниках, если они простояли в тепле больше часа.
«Как международный эксперт по здоровью я говорю прямо: летние отравления — это почти всегда человеческий фактор. Не качество продуктов, а то, как мы с ними обращаемся. Холод, чистота и полная прожарка — вот три вещи, которые реально работают. Все остальное — как русская рулетка», — заключила Лучшева.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.