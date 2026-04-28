«Прилет» в Туапсе: на нефтезаводе полыхает пожар, жителей эвакуируют в школу
Фото - © Борис Морозов/РИА Новости
В Туапсе произошло серьезное происшествие на территории нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за атаки беспилотников на предприятии вспыхнул масштабный пожар, жителей ближайших домов эвакуируют в школу.
Ликвидация последствий
К тушению огня привлечены 164 человека и 46 единиц техники.
Группировку спасателей планируют дополнительно увеличить в ближайшее время.
Доклады о развитии ситуации с места ЧП поступают в постоянном режиме.
Безопасность населения
Глава Туапсинского района Сергей Бойко доложил, что для безопасности жителей домов, находящихся рядом с НПЗ, проводится эвакуация. Пункт временного размещения (ПВР) для эвакуированных организован на базе местной школы №6. Власти призывают граждан следовать всем официальным рекомендациям.
