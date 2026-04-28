сегодня в 05:42

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе при атаке БПЛА

Туапсе атаковали беспилотники. В результате на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Огонь вспыхнул из-за падения обломков дронов.

На данный момент пожар тушат. На месте работают 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате случившегося пострадавших нет.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали беспилотники над Туапсе, из-за чего были слышны взрывы.

