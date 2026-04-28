Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе при атаке БПЛА
Туапсе атаковали беспилотники. В результате на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Огонь вспыхнул из-за падения обломков дронов.
На данный момент пожар тушат. На месте работают 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В результате случившегося пострадавших нет.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали беспилотники над Туапсе, из-за чего были слышны взрывы.
