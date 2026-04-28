Олимпийская чемпионка Исинбаева должна за коммуналку 440 тысяч рублей

На прыгунью с шестом, олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммунальным услугам. Она, предположительно, должна 440 тыс. рублей за две элитных квартиры в Москве, сообщает SHOT .

Исинбаева переехала с супругом и детьми в Испанию. Спортсменка уже третий год не платит квитанции за услуги ЖКХ в столичных квартирах бизнес-класса.

За две единицы недвижимости сумма долга уже увеличилась до 440 тыс. рублей. По платежкам за квартиру площадью 98 квадратных метров в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице спортсменка должна 360 тыс. рублей. 329 тыс. из них — за неоплаченный капитальный ремонт.

За квартиру в 121 «квадрат» в ЖК «Акватория» спортсменка должна 81 тыс. рублей. Энергетическая компания отправила иск против Исинбаевой.

Олимпийской чемпионке налоговая выставила счет на 920 тыс. рублей. Счета Исинбаевой могут заблокировать.

