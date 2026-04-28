В Подмосковье на 5% выросла доля малоинвазивных операций

В медицинских учреждениях Подмосковья за I квартал текущего года выполнили более 60 тыс. малоинвазивных операций, их доля увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом. Такие вмешательства позволяют сократить сроки восстановления пациентов и снизить болевой синдром, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«За первый квартал в Подмосковье выполнено более 60 тыс. малоинвазивных операций — и их доля продолжает расти, плюс 5% к прошлому году. Малоинвазивная хирургия — это не просто современный метод: операции без больших разрезов означают меньше боли и короткое восстановление для пациента. Например, при лечении холецистита или в офтальмологии — мы уже приблизились к 100%. Это результат системной работы: новое эндоскопическое оборудование, стационары кратковременного пребывания — все это работает на пациента», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Лечение проводится бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Направление оформляет лечащий врач. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через приложение «Добродел.Здоровье», региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат или чат-бот в МАХ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.