График поездов изменят в Подмосковье на время майских праздников

Пригородные поезда Ленинградского направления в майские праздники будут ходить по измененному графику, а проездные билеты станут действовать по особым правилам. Расписание затронет даты с 30 апреля по 12 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», 30 апреля, а также 4, 8 и 12 мая поезда будут курсировать по графику рабочего дня. 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая — по расписанию выходного дня.

При покупке билета туда и обратно 30 апреля обратная поездка будет действительна до 4 мая включительно. Аналогично, билет, оформленный 8 мая, позволит вернуться до 12 мая включительно.

Абонемент «Рабочего дня» будет действовать 30 апреля, 4, 8 и 12 мая и далее — в рабочие дни. Абонемент «Выходного дня» — с 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая, а затем по выходным и нерабочим праздничным дням, а также в дни до и после них. Стоимость абонементов размещена на информационных стендах станций и в разделе «Пассажирам» на полигоне деятельности перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.