В Подмосковье подвели итоги международного кинофестиваля «17 мгновений»

В Павловском Посаде с 22 по 26 апреля прошел X Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. В конкурсную программу вошли 15 фильмов, жюри определило победителей и обладателя Гран-при, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году фильмы оценивало жюри под председательством народного артиста РФ Александра Домогарова. В его состав вошли Владимир Шевельков, Елена Цыплакова, Слава Степанян и Пьер Бурель. Президент фестиваля — Анна Тихонова, программный директор — Алексей Беззубиков. В конкурсную программу включили 10 полнометражных и 5 многосерийных картин.

Гран-при получил фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Приз за режиссерский дебют «Первое мгновение» вручили Раулю Гейдарову за картину «День рождения Сидни Люмета», а награду за полнометражный дебют — Ивану Харатьяну за фильм «Каруза». Лучшей женской ролью признана работа Джульетты Степанян, приз за операторскую работу получил Тим Лобов. Награду за лучший сценарий имени Юлиана Семенова присудили Василию Шевцову и Максиму Беспалову за сериал «Победа», за режиссерскую работу имени Татьяны Лиозновой — Сергею Чекалову за «Константинополь».

Специальный приз Российского военно-исторического общества вручили фильму «Голод. План Бакке» режиссера Натальи Касьяновой. Диплом за воплощение темы гуманизма и патриотизма получил сценарист Анатолий Аграфенин за фильм «Блокадный зоопарк».

В заключительный день фестиваля открыли «Аллею Славы» на территории дома-музея Вячеслава Тихонова и провели круглый стол об искусственном интеллекте и дипфейках. Также подвели итоги конкурса актерской песни «Эх, Яблочко!», где первое место заняла Наталия Горлатова.

