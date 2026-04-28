Ветеран Сицинский: программа «Герои Подмосковья» объединила участников СВО

Региональная программа «Герои Подмосковья» объединила участников специальной военной операции (СВО). У каждого из них есть ощущение поддержки, сообщил РИАМО участник программы, старший лейтенант Олег Сицинский.

«Если говорить об атмосфере в коллективе и ощущении общности, то я не думаю, что это заслуга самой программы. Программа — это про обучение. А объединяет нас то, что все участники — участники СВО. Именно это дает ощущение плеча. Программа просто создает условия. Если бы состав был другим, такого эффекта, скорее всего, не было бы, независимо от качества самой программы», — объяснил Синицкий.

Ветеран СВО добавил, что все участники общаются между собой и поддерживают друг друга.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

