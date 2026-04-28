Студенты разработали умного помощника для бизнеса на Весенней экономической школе Сбера и НИУ ВШЭ

Три дня на площадке СберУниверситета студенты работали над прикладными задачами на стыке экономики, данных и искусственного интеллекта, а в финале представили экспертам собственные проекты.

Весенняя экономическая школа объединила представителей 40 вузов и 17 регионов РФ. Среди участников — студенты всех курсов бакалавриата и магистратуры.

Программа школы была выстроена как последовательный практический интенсив. В первый день участники включились в дискуссии о преобразовании экономики под влиянием технологий, посетили лекции об ИИ-трансформации, развитии ИИ-агентов и современных цифровых решениях, а также прошли командообразующие тренинги. Директор Центра практического ИИ Сбербанка Николай Тиден рассказал, как технологии генеративного искусственного интеллекта трансформируют контур компаний, и какие ИИ-компетенции важно развивать будущим специалистам уже сейчас.

Второй день был посвящен проектной деятельности: студенты работали в группах, консультировались с экспертами, участвовали в мастер-классе по презентациям и публичным выступлениям, готовили материалы к защите. Завершилась школа экспертной оценкой кейсов, подведением итогов, награждением и общей рефлексией по результатам программы.

Первое место заняла команда, которая предложила copilot-платформу на базе LangFlow для интеграции непосредственно в бизнес-процессы: ассистент работает на основе мультиагентной системы и выстраивает логику через промежуточный граф знаний. Второе место у группы, разработавшей copilot-агента для создания и редактирования workflow с использованием существующих шаблонов и проектирования кастомных сценариев под конкретную задачу. Третье место получила команда, представившая интеллектуального ассистента для декларативного создания и редактирования ИИ-агентов в среде LangFlow на основе естественного языка: система использует агентную логику и кастомный DSL для преобразования абстрактных бизнес-требований в валидные графы данных.

«Ценность искусственного интеллекта для бизнеса заключается не только в самой идее, но и в качестве ее инженерной проработки. На Весенней экономической школе участники не просто предлагали концепции ИИ-решений, а проектировали архитектуру системы: определяли ключевые модули, логику их взаимодействия, ограничения платформы, подходы к проверке результата и возможности масштабирования. Именно этот этап отличает профессиональный подход от поверхностных идей: сильный специалист умеет не только видеть потенциал технологии, но и выстраивать реалистичный, логичный и технически обоснованный путь к ее внедрению», — поделился старший управляющий директор, директор по AI-трансформации Сбербанка Сергей Рябов.

Важна часть школы — личное общение участников с экспертами Сбера и преподавателями НИУ ВШЭ. Студенты познакомились с подходами, которые применяются в технологической и исследовательской практике, увидели, как выстраивается путь от постановки задачи до финальной защиты, обсудили свои идеи с представителями бизнеса и академического сообщества.

«На Весенней экономической школе студенты решали сложные междисциплинарные задачи. Они работали над созданием умного помощника и продумывали его внутреннее устройство: как система распознает запрос, выбирает компоненты и как ее можно развивать дальше. Участники трудились в командах и смогли показать свои работы представителям Сбера. Такой формат дал им не только новые знания, но и возможность сразу применить их в деле — это и есть вход в профессию», — считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Отдельное внимание в программе было уделено логике создания прикладного ИИ-решения. Участники прошли путь от гипотезы и работы с данными до подготовки прототипа и публичной защиты, что позволило им посмотреть на проект одновременно с исследовательской и продуктовой стороны.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей», он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства науки и высшего образования России.