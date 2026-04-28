Нутрициолог Марина Ляшенко объяснила, как распознать дефицит магния

Дефицит магния проявляется повышенной утомляемостью, мышечным напряжением, раздражительностью и нарушениями сна. Анализ крови при этом не всегда информативен: уровень магния в крови организм поддерживает за счет внутренних запасов. Стрессы и физическая активность ускоряют выведение магния, из-за чего нередко требуется прием добавок. Одной из эффективных форм считается таурат магния — соединение с таурином, отличающееся высокой биодоступностью и мягким воздействием на ЖКТ.

Наиболее удобная форма — стики, которые обеспечивают фиксированную дозировку и простой прием без лишних расчетов. В идеале, когда дозировка подобрана так, чтобы магний таурат могли принимать не только взрослые, но и подростки. Магний в стиках можно растворить, например, в соке, благодаря этому он легко усваивается и не раздражает желудок.

При выборе добавки имеет значение: сколько магния действительно усвоится из дозы, как удобно ее принимать регулярно, нет ли реакции со стороны ЖКТ.