Эпоха доминирования фаст-фэшна завершается. Экономически масс-маркет загнал себя в ловушку: логистика и сырье дорожают, а реальные доходы населения стагнируют. Чтобы удержать маржу, корпорации резко снижают качество. Покупатель видит, что вещь из торгового центра теряет вид после пары стирок. Покупка такого товара — это уже не экономия, а скрытый налог на бедность. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, эксперт в области малого и среднего бизнеса «Опоры России», эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Молодежь демонстрирует блестящую экономическую интуицию, массово перенося спрос на вещевые рынки, винтажные барахолки и ресейл. Это не признак нищеты, а рациональная смена потребительской парадигмы. Масс-маркет предлагает конвейерную унификацию по завышенным ценам, тогда как рынки дают максимальную потребительскую ценность за минимальные деньги», — объяснил Маликов.

Покупая винтаж или ноунейм-одежду на развале, зумеры решают две задачи: жестко оптимизируют бюджет и капитализируют свою индивидуальность.

«В экономике впечатлений поиск вещи превратился в квест. Молодежь голосует рублем за уникальность, оставляя традиционный ретейл один на один с его раздутыми издержками и кризисом перепроизводства», — добавил эксперт.

