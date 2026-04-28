Сбер упростил оформление перевода зарплаты на карту банка. Весь путь от появления потребности до зачисления зарплаты на карту стал полностью цифровым и бесшовным, что избавляет клиента от необходимости заполнять бумажные заявления, передает пресс-служба банка.

Уточняется, что сервис доступен сотрудникам компаний, которые подключены к зарплатному проекту Сбера.

Ранее для смены зарплатного банка сотруднику было необходимо оформить заявление, распечатать его, заполнить реквизиты, подписать документ и передать его работодателю. Теперь заявление можно сформировать в приложении, подписать простой электронной подписью и отправить работодателю напрямую. Он получит заявление в СберБизнес, проверит реквизиты для зачисления и примет его, после чего сотрудник получит уведомление в мобильном приложении.

Оформить перевод зарплаты можно также и в любом офисе банка.

«Ежегодно миллионы наших клиентов меняют работу, и планируют сменить или сохранить зарплатный банк. Мы полностью перевели этот процесс в цифровой формат, чтобы сделать его быстрым и удобным для клиента. Сотруднику больше не нужно тратить время на бюрократию, при этом нагрузка на бухгалтерию снижается. Новым способом перевода зарплаты в Сбер уже воспользовались более 500 тысяч человек. Это хороший пример того, как технологии Сбера упрощают повседневные процессы и помогают избавиться от лишней рутины», — сказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.