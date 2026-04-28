Астроном раскрыл 2 места в Солнечной системе, где могла появиться жизнь

сегодня в 10:11

Спутники Энцелад и Европа могут быть точками для появления жизни

Спутник планеты Сатурн Энцелад и спутник Юпитера Европа с научной точки зрения могут оказаться местом появления новой жизни в Солнечной системе. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Оба спутника являются перспективными местами. Там могла появиться внеземная жизнь в Солнечной системе, допустил ученый.

Спутники обладают большим количеством запасов воды. Она находится под толстым слоем льда.

Еще на спутниках есть ряд химических элементов. Они необходимы для появления жизни.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.