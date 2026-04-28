Овчинский: более 40 домов демонтировали по реновации в районе Люблино

С момента старта программы реновации в столичном районе Люблино ЮВАО город полностью освободил и демонтировал свыше 40 домов ветхого жилого фонда, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Все дома демонтированы с помощью технологии «умный снос». Она предполагает экологичную утилизацию строительных отходов.

«Освобожденные от ветхих домов участки далее используются для возведения новых ЖК по реновации. В них участникам предлагают квартиры с улучшенной отделкой. При этом дворовая территория комплексно благоустраивается, проводится озеленение. Рядом с каждым домом появляются зоны отдыха, детские площадки и площадки для занятий спортом. Сейчас в районе Люблино на месте сноса уже возведено 6 ЖК. Всего в действующую программу реновации здесь включено 152 ветхих дома, в новые квартиры переедут ориентировочно 29,7 тыс. жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.