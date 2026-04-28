Вы бегаете неправильно: врач объяснил, на что нужно смотреть

Главный ориентир на тренировке — пульс, а не дистанция: именно он показывает нагрузку на организм и помогает избежать перегрузки, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Многие думают, что главное в беге — это дистанция. Пробежал много — молодец. На самом деле, важны не километры, а ваш пульс во время пробежки. Это самый объективный показатель того, что происходит с вашим телом. Первое, что я советую любому начинающему бегуну, — завести часы со встроенным пульсометром или нагрудный датчик, который через Bluetooth подключается к телефону. Вам нужно научиться контролировать свои пульсовые зоны», — рассказал Мацола.

Он добавил, что максимальный пульс считается по простой (хоть и неидеально точной) формуле: 220 минус возраст. Это верхняя граница.

Задача на первых тренировках — держать пульс во второй-третьей пульсовой зоне, то есть 60-80% от максимальной частоты сердечных сокращений. Это зона, при которой можно бежать и при этом говорить. Если пульс подскакивает — можно перейти на быстрый шаг, успокоиться, потом снова бежать.

Мацола уточнил, что для получения аэробной нагрузки нужно двигаться минимум 30–40 мин. Даже если бежать 5 мин., потом шагать 2 мин., потом снова бежать — главное, чтобы суммарное время физической активности составило эти 30–40 мин. Так получится постепенно разогнать метаболизм, не накапливая продукты распада в мышцах.

