Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении БПЛА ночью

сегодня в 06:51

За прошедшую ночь в Каменском районе Ростовской области был ликвидирован один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменском районе», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожали беспилотники над Туапсе, из-за чего жители слышали взрывы и видели яркие вспышки. Обломки дронов спровоцировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

