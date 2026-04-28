Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении БПЛА ночью
За прошедшую ночь в Каменском районе Ростовской области был ликвидирован один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает глава региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменском районе», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожали беспилотники над Туапсе, из-за чего жители слышали взрывы и видели яркие вспышки. Обломки дронов спровоцировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
