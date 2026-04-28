Противные мукбанги: почему блогеры делают миллионы на отвращении

Отвращение — одна из самых мощных базовых эмоций, и создатели контента безжалостно ее монетизируют. Демонстративно неряшливое поглощение пищи на камеру работает как безотказный психологический триггер. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Глядя на то, как кто-то чавкает, пачкается и нарушает все табу застольного этикета, зритель испытывает смесь шока, брезгливости и необъяснимого магнетизма.

«Это эффект наблюдения за катастрофой: мерзко, но невозможно оторвать взгляд. На глубинном уровне здесь срабатывает контакт с нашей психологической тенью. Мы с детства зажаты в тиски правил: ешь аккуратно, не жадничай», — сказала эксперт.

Блогер легализует первобытное, животное поведение, позволяя зрителю безопасно прожить подавленные импульсы к обжорству и неопрятности.

«Для самого блогера это сугубо холодный расчет. Гнев провоцирует шквал осуждающих комментариев, а алгоритмам сетей безразличен моральный окрас реакций. Эпатаж и физиологическая грязь пробивают баннерную слепоту гораздо эффективнее скучной эстетики, гарантируя охваты», — добавила психолог.

