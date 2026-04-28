Россияне начали скупать за границей все более дешевую технику

В январе–марте 2026 года жители РФ увеличили число заказов электроники из-за границы на 9%. Однако общие траты уменьшились на 10%, а средний чек — на 18% до 57,7 тыс. рублей.

«Коммерсант» со ссылкой на аналитиков CDEK.Shopping сообщает, что чаще всего россияне заказывают из-за границы смартфоны. Но их доля уменьшилась на 3% до 28,4%.

На втором месте — ноутбуки. Доля заказов составила 21,7%.

На третьем месте оказались игровые консоли. Их доля составила 12,9%. Россияне также активно покупают комплектующие для компьютеров и аудиотехнику.

В «Платформе ОФД» рассказали, что в категориях электроники и техники в России падают спрос и средняя цена. Это наиболее заметно в офлайн-ретейле. Причина в том, что россияне начали больше экономить, а кредитная активность снизилась.

