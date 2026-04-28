РЭО: столица вдвое перевыполнила план по закупке мусоровозов

Столица с начала 2026 года закупила 88 мусоровозов для регионального оператора ООО «Экотехпром». Изначально планом закупок на этот год предусматривалось 39 единиц. В итоге Москва перевыполнила намеченные показатели более чем вдвое. Причиной стало проведение инвентаризации спецтехники. По результатам этой проверки было решено приобрести мусоровозы с опережением графика — как для замены устаревших машин в автопарке, так и для создания резервного запаса на случай повышенных нагрузок в периоды сложных погодных условий, сообщила пресс-служба РЭО.

По всем российским регионам на 2026 год запланировано приобретение 883 мусоровозов. На текущий момент уже куплено 353 такие машины.

«Обновление парка мусоровозов напрямую влияет на качество вывоза отходов. Москва демонстрирует высокие темпы закупок и задает ориентир для других регионов. В целом по стране работа идет в соответствии с планами», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — создать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по внедрению экономики замкнутого цикла: к 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение отходов не более чем до 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления, используя их в качестве вторичных ресурсов и сырья.