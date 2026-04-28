В Подмосковье запустили сервис автоприсвоения ВРИ участков

Новый умный сервис заработал на региональном портале Московской области в услуге по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков. Он автоматически анализирует данные по кадастровому номеру и сообщает заявителю возможный вид использования. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале в услуге по установлению соответствия вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков внедрили сервис «Автоприсвоение видов разрешенного использования». Решение позволяет упростить и ускорить подачу заявлений.

«Он самостоятельно проанализирует информацию по кадастровому номеру земельного участка и проинформирует заявителя о том, какой вид разрешенного использования будет присвоен участку согласно классификатору, исходя из его содержания», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация». Ею бесплатно могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, если требуется совершить действия с участком, например перераспределение, а установленный ВРИ отличается от классификатора.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Результат направят в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.