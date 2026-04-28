Школьники Подмосковья обсудили командную работу в рамках «Разговоров о важном»

Занятия проекта «Разговоры о важном», посвященные работе в команде, прошли накануне в школах и колледжах Подмосковья. Учебная неделя традиционно началась с поднятия флага и исполнения гимна России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Темой занятия стала «Что значит работать в команде? Сила команды». Урок посвятили одному из ключевых навыков современного мира — умению эффективно взаимодействовать с другими людьми.

Обучающиеся обсудили, почему даже выдающиеся личные качества не всегда приводят к успеху без слаженной совместной работы. Педагоги рассказали о распределении ролей в команде, значении лидерства и личной ответственности каждого участника.

Во второй части занятия школьники и студенты колледжей выполнили интерактивные задания и письменные упражнения, которые помогли закрепить полученные знания и отработать навыки командного взаимодействия.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.