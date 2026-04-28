Магистратура для обучения инновационным методам нефтепереработки появится в России

Уточняется, что для абитуриентов доступны 44 программы в университетах образовательной экосистемы «Лига вузов» в Москве, Санкт-Петербурге, и других крупных городах. Прием документов идет с марта по август.

В столице в рамках проекта Московский НПЗ совместно с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина открывает программу магистерской подготовки «Инновационные технологии переработки нефти». Курс разработан экспертами предприятия и преподавателями вуза и носит прикладной характер. Учащиеся смогут изучить основы глубокой переработки нефти и пройти практику на МНПЗ. Обучение проводится в заочной форме и займет 2,5 года.

Выпускников пригласят на работу на новом комплексе глубокой переработки нефти. Это ключевой проект завершающего этапа модернизации завода, который позволит увеличить глубину переработки углеводородов почти до 100%. Это значит, что предприятие перейдет на безотходное производство: откажется от выпуска мазута и увеличит производство светлых нефтепродуктов.

«Сегодня около трети команды „Газпром нефти“ — это молодые сотрудники. И для нас важно, чтобы выпускники вузов приходили в компанию, уже обладая знаниями и компетенциями, которые необходимы для работы. Для этого еще на этапе обучения они должны знакомиться с задачами, которые стоят перед отраслью, а также участвовать в их решении. Такую возможность студенты получают на партнерских образовательных программах, которые мы развиваем в рамках „Лиги вузов“ „Газпром нефти“. Эти программы традиционно пользуются высоким спросом у абитуриентов. И в этом году мы значительно — более чем на 20% — увеличили количество мест. Уверен, что юноши и девушки, которые решили построить карьеру в нефтяной отрасли, не пожалеют о своем выборе!», — считает председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В экосистеме «Лига вузов» студентов готовят по направлениям, которые особенно востребованы в российской промышленности. Среди самых популярных — программы по ИТ, цифровизации, бизнес-информатике, нефтегазовому инжинирингу и управлению производственными активами.

«Московский НПЗ системно сотрудничает с ведущими учебными заведениями России. Мы открыты для ребят, которые делают первые шаги в профессии. В рамках новой программы студенты получат актуальные знания по ключевым процессам современного НПЗ, включая технологии инженерного моделирования, проектирования новых установок, экономики, промышленной безопасности и экологичности производства. Важно, что наши будущие коллеги еще на этапе обучения смогут на практике узнать все о новых стандартах работы на передовом производстве», — прокомментировал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

В этом году «Газпром нефть» запустила 4 новые магистратуры. Это «Экономика и управление на предприятии» в Санкт-Петербургском государственном университете, «Мехатроника и робототехника» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, «Инновационные технологии переработки нефти» в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, «Комплексная инженерия программных решений» в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.