В Раменском округе построят завод пластиковых вилок к 2027 году

Производственно-складское здание для выпуска одноразовых пластиковых вилок строят в Раменском городском округе. Проект реализует единственный в России дистрибьютер корейской компании «Доширак Коя», завершить работы планируют в ноябре 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новое здание возводят для расширения мощностей предприятия в Подмосковье. В корпусе организуют производство одноразовых пластиковых вилок для лапши быстрого приготовления. Площадь производственной части составит 5,8 тыс. кв. м, помещение загрузки сырья займет почти 1,5 тыс. кв. м, еще 2,8 тыс. кв. м отведут под отгрузку готовой продукции.

Строительство началось в сентябре 2025 года. По данным надзорного ведомства, готовность объекта достигла 45%. Сейчас на площадке монтируют ограждающие конструкции и прокладывают внутренние инженерные системы.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2027 года. После запуска годовой объем выпуска продукции составит 134,34 тыс. тонн.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.