Риелтор заявила о дефиците дач у Москвы

Риелтор Наталья Перескокова сообщила о росте спроса и цен на аренду дач и загородных домов, а также о дефиците качественных объектов рядом с Москвой.

Спрос на долгосрочную аренду дач и загородных домов растет среди семей с детьми, удаленных сотрудников и жителей мегаполисов. По словам эксперта, формат аренды стал альтернативой покупке, которая подорожала из‑за роста цен на землю и стройматериалы.

«В первую очередь, это то, что закрепилась удаленная работа. Люди могут жить за городом без потери работы. Далее — переоценка качества жизни. После пандемии вырос спрос на природу, приватность пространства. <…> А аренда дает гибкость», — объяснила Наталья Перескокова в эфире радио Sputnik.

Она отметила сегментарный дефицит качественных домов с современным ремонтом и коммуникациями — газом, водой, интернетом. Быстрее всего с рынка уходят объекты в пределах часа–полутора езды от Москвы и небольшие дома «квартира за городом».

При этом на рынке остаются старые дачи в удаленных СНТ без инфраструктуры — спрос на них низкий.

За последние 2–3 года массовый сегмент подорожал на 20–30%, востребованные дома — на 40–70%, топ‑варианты — вдвое. По словам риелтора, искать дачу на лето лучше в январе–феврале, однако в пик сезона возможны скидки, если ожидания собственников завышены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.