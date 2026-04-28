INTERVALS 2026 в Нижнем Новгороде посетили 530 тысяч человек

Фестиваль INTERVALS 2026 прошел с 23 по 26 апреля в Нижнем Новгороде

Девятый фестиваль медиаискусства INTERVALS в Нижнем Новгороде собрал более 530 тысяч гостей — на 80 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Время Н» .

Фестиваль проходил с 23 по 26 апреля и охватил более 20 городских пространств — от исторических зданий до набережных и индустриальных объектов. Самой посещаемой площадкой стал павильон № 2 Нижегородской ярмарки, где коллектив PANTERRA представил инсталляцию Chronomorph.

В выставке участвовали художники из России, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Китая и Германии. Билеты на концерт-открытие и ночную программу были полностью распроданы, регистрация на образовательный блок завершилась до начала фестиваля. Кураторами образовательной программы выступили платформа Kafedra и Центральный университет, участие приняли более 20 экспертов.

Музыкальная программа включала концерт под режиссурой Владимира Варнавы с участием хора Attaque de panique и Gruppa Varnava, а также ночные выступления Хаски, Yang Bing, ГЛУМ, Symbol, «Станции метро Горьковская» и Kirill Shapovalov.

«INTERVALS продолжает расти вместе со своей аудиторией, открывать новые локации и объединять сильнейшее международное сообщество медиахудожников…», — отметил генеральный продюсер фестиваля Денис Чучко.

Темой 2026 года стал «Знак/Символ». Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года при поддержке правительства региона и АНО «Центр 800». В 2026 году проект получил премию Bema как лучший тематический фестиваль.

