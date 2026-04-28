Подмосковным фермерам передали 253 га земли в I квартале этого года

Сельхозпроизводители Подмосковья получили 253,4 га областной земли в аренду без торгов в январе–марте 2026 года. Участки передали крестьянским фермерским хозяйствам и сельхозорганизациям в 7 округах региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За первые 3 месяца текущего года в качестве поддержки фермерским хозяйствам региона переданы 253,4 га сельхозземли областной собственности. В аренду без проведения торгов фермеры и сельскохозяйственные организации региона получили 18 земельных участков в 7 городских и муниципальных округах Подмосковья», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Участки предоставили в округах Чехов, Раменский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Щелково, Подольск и Домодедово. Наибольший объем земли выделили в муниципальном округе Чехов — 11 участков общей площадью 128 га.

Земли сельхозназначения государственной и муниципальной собственности предоставляют в аренду на срок до пяти лет. По истечении трех лет при целевом использовании участка арендатор может оформить его в собственность.

До 30 апреля в регионе продолжается отбор заявок на субсидии для проведения культуртехнических мероприятий. Субсидия покрывает до 50% затрат на расчистку участков и первичную обработку почвы. В 2026 году на эти цели предусмотрено более 205,7 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.