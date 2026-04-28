В Подольске прошел слет «Пост № 1» для школьников Подмосковья

Региональный слет «Пост № 1» прошел на площади Славы в городском округе Подольск. В нем приняли участие 50 команд из 23 муниципалитетов Московской области. Мероприятие посвятили патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Слет направлен на сохранение исторической памяти и совершенствование церемониальной подготовки участников Почетного караула. В программе было пять конкурсных этапов.

Участники прошли викторину «Страницы истории Отечества», посвященную городам-героям, ключевым событиям Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также выдающимся полководцам. На этапе «Заступление на пост» команды продемонстрировали строевую подготовку и выполнение церемониальных действий по регламенту. Также школьники приняли участие в церемониях «Возложение гирлянды» и «Равнение на знамя», а на этапе «Техника обращения с оружием» выполнили неполную разборку и сборку автомата Калашникова.

«Такие мероприятия, как слет „Пост № 1“, играют ключевую роль в системе патриотического воспитания молодежи. Они помогают школьникам глубже изучать историю Отечества, осваивать церемониальные навыки и формировать уважение к ратным традициям страны», — отметили организаторы слета.

По итогам соревнований первое место заняла группа Почетного караула «ДМЦ Альбатрос» из городского округа Домодедово. Второе место получила команда «Авиатор» из Фрязина, третье — команда «Фортуна» из Подольска. Слет организовали при поддержке министерства образования Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.