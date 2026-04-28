Жители Подмосковья закрыли 150 тыс больничных онлайн через MAX

Жители Московской области с начала этого года почти 150 тыс. раз закрыли больничные листы дистанционно через чат-бот в мессенджере MAX. Для этого необходимо быть прикрепленным к поликлинике регионального Минздрава, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Закрыть больничный лист в Подмосковье можно без посещения поликлиники — через телемедицинскую консультацию. Такая функция доступна в чат-боте Денис в мессенджере MAX по ссылке: https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Услугой могут воспользоваться пациенты, прикрепленные к поликлинике министерства здравоохранения Московской области.

«Закрыть больничный можно не выходя из дома — через чат-бот в MAX. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью почти 150 тыс. раз. Врач проводит консультацию дистанционно и закрывает больничный», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Запись на онлайн-консультацию оформляется в несколько кликов: в чат поступает ссылка для подключения, а за два часа до приема приходит напоминание. Также записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.