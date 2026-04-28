Компания из Фрязина выпустила 500 т оконного профиля в марте

Производство цветного оконного профиля объемом 500 тонн за март 2026 года обеспечила компания Melke из Фрязино. Этого достаточно для остекления около 2 тыс. квартир или целого микрорайона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«За март компания Melke изготовила 500 тонн продукции. Основа профиля ПВХ соединяется с цветным гибридным сополимером на уровне кристаллической решетки, повышая износостойкость и исключая возможность последующего расслоения. Спрос на решения в цвете вырос, поэтому мы смело можем говорить, что конъюнктура рынка меняется в сторону окон, которые находятся в гармонии с фасадом», — рассказал владелец и основатель группы Владимир Петюшин.

По итогам первого квартала 2026 года объемы производства группы увеличились на 9%. По итогам года предприятие прогнозирует рост на уровне 7–9%.

Компания Melke основана в 2019 году. С момента запуска в развитие производства и создание бренда инвестировано более 2 млрд рублей. В 2026 году предприятие продолжит вкладывать средства в расширение региональной дилерской сети и развитие складских программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.