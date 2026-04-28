Смена прошла весело: полураздетая многодетная мать развлекала сотрудников ГАИ

Практически полностью раздетая многодетная мать устроила жаркие танцы перед авто ГАИ в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Девушке 21 год, у нее трое сыновей, сообщает Amur Mash .

Парням один, два и три года. В прошлом девушка, предположительно, нередко оставляла детей без присмотра. Иногда за ними присматривала няня. Ребенок однажды угодил в больницу. В 2025 году за детьми начал приглядывать отец. Однако службы опеки не видят причин для лишения девушки родительских прав.

Анжелика все еще ведет «веселый» образ жизни. Ночью ездила по Комсомольску-на-Амуре в трусах и майке. Также снимала горячий контент с правоохранителями и публиковала его в закрытый Telegram-канал.

На одной из записей девушка подошла к автомобилю ГАИ сзади, затем покрутилась, присела на корточки и встала. Параллельно смеялась. На следующий день девушку задержали и увезли в отдел.

На другой записи Анжелика едет в машине. Параллельно с ней выравнивается авто ГАИ. Сотрудник полиции, сидевший сзади, опустил окно. Анжелика с подружкой рассмеялись. Полицейские что-то сказали.

«А я с ремнем н****», — отметила девушка.

Затем сотрудники ГАИ включили мигалки и уехали.

