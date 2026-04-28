Багреева: Москва продолжает совершенствовать систему оценки правовых актов

В прошлом году столица продолжила работу по устранению административных барьеров для столичного бизнеса, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, по итогам года было рассмотрено 54 правовых акта 19 органов исполнительной власти по таким направлениям, как природопользование, социальная поддержка, строительство, ЖКХ, транспорт. По 40 актам были предложены изменения, которые позволят компаниям и городскому бюджету сэкономить около 770 млн рублей.

Ряд основных решений был реализован. В частности, переход на электронный формат подачи документов при получении субсидий поставщикам социальных услуг. Также город провел «ревизию» норм взаимодействия с бизнесом: устранены неактуальные требования к рекламным конструкциям, оптимизированы контрольные процедуры в сфере защиты зеленых насаждений и архивного дела, а регламенты контроля в благоустройстве стали более прозрачными.

Значимым шагом в сфере госуслуг стала оптимизация регистрации самоходных машин. Ранее владельцы машин были вынуждены представлять технику на осмотр дважды: отдельно для регистрации и для техосмотра. Объединение этих процедур позволило бизнесу экономить от 10 до 40 рабочих дней, а осмотр теперь проводится одновременно с регистрацией.

«Совершенствование системы оценки правовых актов — важный инструмент снижения административных барьеров и формирования комфортной среды для ведения бизнеса в Москве. Его актуальность особенно возрастает в текущих условиях, когда стимулирование деловой активности — необходимое условие поддержания экономического роста. Мы не только проводим оценку актов и снижаем административные барьеры для бизнеса, но и последовательно развиваем методологию оценки эффективности регулирования. Это позволяет нам системно выявлять избыточные требования и повышать эффективность регулирования в ключевых отраслях экономики города», — прокомментировала Багреева.

В 2025 году департамент экономической политики и развития города Москвы дополнил механизм оценки правовых актов, расширив перечень индикаторов эффективности регулирования с 10 до 12. Теперь эксперты дополнительно проверяют документы на отсутствие ограничений для конкуренции и наличие четких сроков действия вводимых требований.

Оценка правовых актов города проводится при широком участии партнеров: органов исполнительной власти города, экспертного совета при Департаменте экономической политики и развития города Москвы, а также представителей делового и научного сообществ. За 2025 год поступило 148 предложений о внесении изменений в правовые акты, 41% из них был включен в предложения органам-разработчикам.

Системная работа по совершенствованию регуляторной среды в городе Москве получает признание на федеральном уровне.

