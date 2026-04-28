Воробьев и Кравцов дали старт заключительному этапу олимпиады школьников по МХК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов дали старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. В гимназию имени Е.М. Примакова прибыли более 320 интересующихся искусством школьников из разных субъектов РФ, в том числе Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В учреждение приехали победители и призеры регионального этапа ВсОШ 2025/2026 годов, завершающего этапа олимпиады по МХК прошлого года. В Подмосковье также прибыли около 100 преподавателей и наставников.

«Очень приятно быть сегодня среди креативных, творческих, юных, но любознательных, успешных молодых людей. Вы в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников — это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале — и ребятам, и девчонкам, — достойно его пройти. Чтобы настроение было бодрым, чтобы все испытания вы прошли с улыбкой, с легкостью. Вы уже обладаете знаниями, которые многим даже не снились. Мы очень дорожим тем, что имеем возможность проводить заключительные этапы олимпиад в разных школах Подмосковья, потому что встречаемся с замечательными детьми, их замечательными преподавателями, которые тоже сегодня здесь. Мне кажется, что каждому учителю очень важно, чтобы его ученики получали признание. Это дорогого стоит», — сказал Воробьев.

Он отметил, что Всероссийская олимпиада — непростой путь. Для достижения хорошего результата на муниципальном, региональном этапе важны стремление и желание.

«Поэтому всем ребятам в вашем лице хочу сказать слова уважения. Ведь стремление дерзать, побеждать в любом возрасте — это здорово! Успехов вам, удачи, побед и в заключительном этапе, и в жизни», — сказал Воробьев.

