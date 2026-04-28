В Химках построят жилой квартал на 355 тыс кв м к 2029 году

Жилой комплекс «Химки Парк» построят в Химках в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны. Первые дома планируют ввести к 2029 году, общий объем инвестиций превысит 62,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект реализует группа «Самолет» на участке площадью 31 га. Общая площадь застройки составит около 355 тыс. кв. м. Здесь появятся жилые дома, социальная, коммерческая и транспортная инфраструктура.

К 2029 году планируется построить три корпуса на 1 775 квартир — от студий до четырехкомнатных. Предусмотрены варианты с отделкой и без нее. Рядом возведут детский сад на 325 мест, обустроят плейхаб, детские и спортивные площадки, наземный паркинг и зону для выгула собак.

Высота домов составит от 12 до 25 этажей, акцентные башни достигнут 32 этажей. На первых этажах разместят около 20 тыс. кв. м коммерческих помещений: магазины, кафе, сервисные центры, МФЦ и пункт полиции.

В рамках проекта также построят школу на 1 650 учеников, два детских сада на 475 мест, поликлинику на 215 посещений в смену, детско-юношескую спортивную школу на 250 мест, спортзал площадью 1 271 кв. м, детскую школу искусств на 300 мест, торговый и культурно-досуговый центр. Все объекты будут в шаговой доступности.

Территорию благоустроят: проложат прогулочные бульвары и велодорожки, создадут игровые и спортивные зоны, высадят деревья и кустарники. Почти 80% свободной от застройки площади озеленят. Рядом находятся Химкинский лес, парки и Химкинское водохранилище. Также запланировано обновление дорожной сети с новыми тротуарами, велодорожками и остановками общественного транспорта.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.