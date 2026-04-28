15 человек пострадали от упавших деревьев в Москве за два дня

Еще восемь прохожих были травмированы во время падения деревьев и веток в разных районах Москвы. Число пострадавших за два дня выросло до 15, им помогли врачи, сообщается на сайте MK.ru .

Пострадали пять женщин, двое мужчин и 10-летний парень. Их госпитализировали.

Накануне травмы из-за падения деревьев получили семь человек. Среди них 10-летний ребенок.

В канале «МК: срочные новости» рассказали, что в непогоду в Москве падали не только деревья, но и столбы. Один из них свалился на автомобиль на Каргопольской улице.

По информации Telegram-канала «Москва 24», автомобили некоторых москвичей также завалило деревьями. Жителям столицы напомнили, что оставлять авто под деревьями и у металлических заборов нельзя.

