Москвичам снова посоветовали не выходить на улицу из-за метели и снегопада
Фото - © Медиасток.рф
Службы Москвы продолжают ликвидировать последствия плохой погоды. Упавшие из-за сильного ветра деревья быстро распиливаются и вывозятся, сообщает комплекс городского хозяйства.
Проводятся работы. Задействована спецтехника.
В течение дня организуют очистку от снега скатных кровель многоквартирных домов. Дежурят бригады и техника ГУП «Мосводосток» для быстрого пропуска осадков в водосточную сеть.
В местах вероятных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника.
По прогнозам синоптиков, 28 апреля будет сильный снег. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду, метель. Снег будет налипать на провода и деревья, возникнет гололедица.
Горожанам посоветовали воздержаться от нахождения на улице в непогоду. Им рекомендуют не стоять под деревьями и не парковать там авто.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.