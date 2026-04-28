Москвичам снова посоветовали не выходить на улицу из-за метели и снегопада

Проводятся работы. Задействована спецтехника.

В течение дня организуют очистку от снега скатных кровель многоквартирных домов. Дежурят бригады и техника ГУП «Мосводосток» для быстрого пропуска осадков в водосточную сеть.

В местах вероятных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника.

По прогнозам синоптиков, 28 апреля будет сильный снег. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду, метель. Снег будет налипать на провода и деревья, возникнет гололедица.

Горожанам посоветовали воздержаться от нахождения на улице в непогоду. Им рекомендуют не стоять под деревьями и не парковать там авто.

