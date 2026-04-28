28 апреля в Московский регион снова «придет зима»

сегодня в 07:14

Мокрый снег и ветер до 17 м/c будут днем 28 апреля в Московском регионе

Днем 28 апреля в Москве и области ожидается от +2 до +4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

28 апреля днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается мокрый снег.

Ветер будет западный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от 0 до +2 градусов. Будут мокрый снег и гололедица.

Ветер будет западный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.