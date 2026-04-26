Физики смоделировали квантовый процесс, который может положить конец Вселенной

Хотя наша Вселенная кажется стабильной, возможно, она находится лишь во временном состоянии ложного спокойствия, которое может разрушиться в мгновение ока. Ученые считают вакуум как состояние с минимальной энергией во Вселенной. Но возможно, что существует еще более низкоэнергетическое, более стабильное состояние.

Международная группа ученых смогла воспроизвести аналог этого процесса в лабораторных условиях. Для этого они использовали систему атомов Ридберга — атомов, находящихся в сильно возбужденном состоянии и обладающих уникальными квантовыми характеристиками. Атомы были размещены в форме кольца, после чего с применением лазеров были созданы два энергетических состояния, соответствующие ложному и истинному вакууму.

Система постепенно стабилизировалась, имитируя формирование и «рост» квантового пузыря. Исследования подтвердили основные предсказания квантовой теории поля: переход происходит через зарождение новой фазы, которая затем распространяется.

Этот пузырь не останется неподвижным — если он превысит критический размер, он будет расширяться наружу со скоростью, близкой к скорости света, превращая все, к чему прикасается, в это новое состояние.

Ученые отмечают, что эксперимент не представляет опасности и не предполагает, что подобный процесс может произойти в реальности. Тем не менее, он предоставляет экспертам уникальный инструмент для исследования явлений на стыке квантовой физики и общей теории относительности.

Разработанная командой система атомов Ридберга представляет собой новую площадку для исследования сложного пересечения квантовой физики и теории относительности.

